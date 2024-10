Si sono protratte per tutta la notte le ricerche di Andrea Puddu, il 43enne pizzaiolo di Sestu scomparso nella serata di ieri dopo una cena con amici ad Assemini.

Ad allertare i carabinieri era stata la moglie, che non lo aveva visto rientrare a casa dopo il banchetto. Il corpo senza vita dell'uomo è stato trovato solo questa mattina.

Puddu, secondo quanto ricostruito, sarebbe sbalzato dalla sua moto mentre percorreva una strada intercomunale che costeggia la SS 130, finendo in una cunetta. L'allarme è scattato intorno alle 3, quando i militari dell'Arma hanno subito avviato le ricerche con varie pattuglie, cercando contemporaneamente di individuare il segnale del telefono cellulare.

Le ricerche si sono concentrate nella zona compresa tra Uta ed Assemini, non troppo distante dalla quattro corsie. In volo si è alzato anche l'elicottero dell'Arma e proprio i gli uomini dell'Elinucleo di Elmas hanno individuato la moto e il corpo del 43enne. Sul posto sono arrivate le pattuglie dei carabinieri, ma ormai per il 43enne non c'era più nulla da fare.