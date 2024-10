Sospetta frattura di una gamba e lussazione di una spalla. E’ questo il triste epilogo per una 62enne residente a Firenze, impegnata in una escursione nelle campagne di Bortigali in località “Sa tanca e mesu”.

Intorno alle 12.30 una squadra dei Vigili del Fuoco di Macomer, congiuntamente al personale sanitario del 118, è intervenuta per soccorre la donna.

La malcapitata è stata stabilizzata e successivamente trasportata dalla zona impervia fino all’ambulanza che ha provveduto al suo successivo trasporto all’ospedale San Francesco di Nuoro.