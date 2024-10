Un 62enne è caduto durante un'escursione alle cascate di Sa Spendula, a Villacidro. L'uomo ha fatto un volo di alcuni metri, battendo violentemente la testa sulle pietre.

Le persone che si trovavano con lui, lo hanno subito soccorso e resesi conto della gravità della situazione hanno fatto scattare l'allarme.

Sul posto è intervenuto l'Elisoccorso del 118 che ha trasportato il ferito all'ospedale Brotzu. Gli è stata riscontrata una profonda ferita alla fronte e un trauma cranico, è in codice rosso, ma non sarebbe in pericolo di vita.