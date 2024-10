Incidente stradale questa mattina in via Lungosaline. Una Vespa Piaggio, guidata da un uomo di 47 anni di Quartu, nel percorrere la stessa via in direzione di Cagliari, è caduto rovinosamente sull'asfalto strisciando per alcuni metri.

Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale per i rilievi di legge e il personale medico del 118. L’uomo è stato trasportato al pronto soccorso dell’ospedale Santissima Trinità in codice giallo.