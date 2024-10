Luca Pecoraro, 32enne siciliano, è morto questa mattina alle 6 a seguito di un incidente mentre viaggiava a bordo della sua motocicletta lungo la provinciale 59 all'altezza del vecchio Agip tra Porto Cervo e Porto Cervo Marina.

L'uomo, che lavorava come barista al Ristorante Brasiliano di Liscia di Vacca, per cause ancora da chiarire è caduto dalla sua Yamaha 600 ed è stato poi investito da un furgone che procedendo in senso contrario aveva appena superato un dosso. Inutili i soccorsi, per capire se ad uccidere il 32enne sia stata la caduta o l'investimento bisognerà aspettare l'autopsia. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Olbia guidati dal tenente colonnello Cicognani.