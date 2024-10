I carabinieri della Tenenza di San Teodoro sono intervenuti in un bar del posto dove, per cause in corso di accertamento, un 20enne della provincia di Milano era scivolato dalla finestra del bagno.

La ricostruzione della dinamica dell’accaduto effettuata dai militari dell’Arma non è stata semplice, ma da alcune testimonianze acquisite è emerso che il ragazzo era rimasto chiuso a chiave all’interno del bagno e, non riuscendo più ad uscire, voleva raggiungere la finestra accanto per poter rientrare nel bar. Camminando sul davanzale il giovane ha perso l’equilibrio cadendo così da un’altezza di circa quattro metri. Successivamente, su richiesta dei carabinieri, sono intervenuti i sanitari del 118. Il giovane è stato trasportato all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia d’urgenza per le gravi ferite riportate.

Al vaglio dei militari della locale Stazione vi sono le testimonianze dei presenti, rimane da capire se vi siano immagini di sorveglianza dell’esercizio commerciale, per stabilire l’esatta dinamica dell’incidente.