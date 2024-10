Un turista francese di 73 anni è stato soccorso dalla Guardia costiera di Golfo Aranci, dopo avere perso l'equilibrio in barca e avere battuto la testa, perdendo conoscenza.

A lanciare l'allarme è stata la moglie del malcapitato che ha inviato via radio il Mayday. La donna è riuscita giusto a fornire la posizione al largo di Porto Liccia, tra Romazzino e Porto Cervo, in Costa Smeralda, prima che si interrompessero le comunicazioni. Sotto le direttive del comandante dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Golfo Aranci, Angelo Filosa, la Motovedetta CP709, già in mare per un'attività di pattugliamento, ha raggiunto la barca dei francesi, intercettandola a largo di Porto Liccia. Il ferito è stato così trasbordato sulla motovedetta e accompagnato fino al porto di Porto Cervo, dove lo attendevano un'ambulanza e un'auto medicalizzata del 118.

Il 73enne, cosciente ma poco lucido, è stato accompagnato all'ospedale di Olbia per accertamenti mentre un gommone della Guardia costiera raggiungeva l'imbarcazione a Porto Liccia per aiutare la donna rimasta da sola a bordo e condurla fino al porto di Porto Rotondo.