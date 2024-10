Si trovava in barca con la propria famiglia quando all’improvviso, forse per un malore, è caduto in acqua morendo annegato.

E’ successo nel tardo pomeriggio di ieri a Calasetta.

A perdere la vita è Pierangelo Manunza, uomo di 60 anni.

La dinamica non è ancora chiara ma da una prima ricostruzione i figli non sarebbero riusciti a far risalire sulla barca il padre.

Inutili i soccorsi che hanno tentato di rianimare la vittima.