E' caduto dal tetto di un capanno in un'azienda agricola di Erula, in provincia di Sassari, ed è stato trasportato in codice rosso con l'elisoccorso all'ospedale sassarese SS. Annunziata. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio.

L'uomo, Pierfranco Cossu, di 45 anni, ha battuto la testa e il petto dopo un volo dall'altezza di quattro metri. I medici del 118 lo hanno trasferito a Sassari con un trauma cranico e toracico. Il 45enne è in gravi condizioni e la prognosi è riservata.