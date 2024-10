Ha fatto un volo di circa nove metri cadendo dal tetto di un capannone mentre svolgeva un intervento di manutenzione nella zona industriale di Tempio Pausania.

Ora Maurizio Luciano, 28 anni, di Calangianus, è ricoverato in stato di coma all'ospedale di Sassari.

L'incidente è avvenuto poco prima delle 18: l'operaio era sulla sommità del capannone del "Sugherificio Piemontese" per una verifica della struttura quando, per cause da accertare, è scivolato precipitando rovinosamente a terra.

Da subito le sue condizioni sono apparse gravi: soccorso dai medici del 118, il giovane è stato poi trasferito in elicottero a Sassari. Il pm di turno della Procura di Tempio ha disposto il sequestro del capannone. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Tempio e lo Spresal della Asl di Olbia.