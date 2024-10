Era andato a controllare il tetto del capannone dell'azienda agricola di un parente, ma appena salito la copertura si è sgretolata e lui è precipitato da un'altezza di cinque metri, morendo sul colpo.

Vittima della tragedia avvenuta questa mattina a Samatzai (a una trentina di chilometri da Cagliari) un uomo di 71 anni, Giulio Sanna.

L'uomo, ex operaio edile, alcuni giorni fa era stato contattato da un parente che gli aveva raccontato di avere una perdita dal tetto dello stabile.

Questa mattina l'anziano ha deciso di andare a dare un'occhiata alla struttura per capire quale fosse il problema. Con una scala è riuscito a salire, ma una volta in cima una parte della tettoia si è sgretolata e lui è caduto nel vuoto. Un volo di 5 metri e poi l'impatto sul terreno che non gli ha lasciato scampo.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri e il 118, ma ormai per l'anziano non c'era più nulla da fare.