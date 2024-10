Disavventura per una donna di 77 anni questa mattina a Cagliari. La malcapitata ha perso l'equilibrio mentre si trovava sul marciapiede.

E' accaduto in via Genneruxi. L'anziana è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Brotzu in codice giallo. Resta da capire se i traumi riportati siano stati causati unicamente dalla caduta o anche da un eventuale contatto col tram che passava in quel momento.

La linea è stata temporaneamente sospesa per consentire i rilievi da parte della Polizia locale.