Incidente questa mattina nelle acque davanti al porto di Santa Maria Navarrese, frazione di Baunei. Erano circa le 10 quando una turista è caduta da un gommone rimanendo ferita dall'elica dello stesso.

La donna, che ha riportato tagli ed escoriazioni al volto e la spalla, è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale di Lanusei. Un elicottero la ha poi trasferita a Sassari dove è ora ricoverata nel reparto maxillo-facciale dell'Aou.

La vittima sarebbe in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.