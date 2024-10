Il lancio dagli scogli nella costa di Calabona, ad Alghero, nei pressi del ristorante di Quintilio, si è interrotto ancora prima del tuffo in acqua. Protagonista della disavventura è un uomo di circa 45 anni. Stava per lanciarsi in acqua quando è scivolato sugli scogli cadendo rovinosamente a terra.

Le condizioni dell’uomo sono apparse fin da subito preoccupanti e immediatamente è stato lanciato l'allarme dai bagnanti che hanno assistito alla scena.

Il personale medico del 118 giunto sul posto, vista la gravità della situazione, ha inviato la richiesta per l’intervento dell’elisoccorso (come si vede nel video inviato alla redazione di Sardegna Live da un bagnante presente sul posto).

L’uomo è stato trasferito all’ospedale di Sassari.