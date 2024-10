Tragedia a Sassari, nella borgata di La Corte.

Una donna, Maria Luisa Comi, 57enne, originaria di Oliveto Lario, in provincia di Lecco, è morta dopo essere caduta da un traliccio situato a un'altezza di 30 metri, dove stava eseguendo dei lavori sul ponte radio dell'Enav, l'Ente nazionale di assistenza al volo, sistemato in cima al Monte Forte. L’incidente è avvenuto in località di Monteforte. La donna era titolare della Mir, un'azienda lombarda specializzata in manutenzioni e installazioni di sistemi radar.

Operaia esperta, faceva questo mestiere da quarant'anni.

Inutili i soccorsi degli altri colleghi, per la donna non c'è stato nulla da fare.

Oltre agli agenti della Questura, ai vigili del fuoco e all'equipe del 118, sul posto è intervenuto anche lo Spresal, il Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro dell'Asl di Sassari.

Stando a una prima ricostruzione, Maria Luisa Comi, appassionata di alpinismo, era regolarmente imbragata e protetta, ma potrebbe essere precipitata per aver attaccato male un moschettone.