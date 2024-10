Il corpo di un uomo residente nell'Oristanese e già noto alle forze dell'ordine è stato trovato nelle prime ore di stamane in un capannone in disuso da almeno una decina d'anni nella zona industriale di Elmas.

L'allarme è stato dato con una telefonata anonima che ha segnalato la presenza del cadavere. Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della compagnia di Cagliari, che stanno ancora cercando di rintracciare i familiari della vittima, l'uomo è morto dopo una caduta da un'altezza di circa 7-8 metri.

Non è chiaro perché' il 44enne fosse entrato nel capannone abbandonato e con quali intenzioni. Probabilmente l'uomo non era solo, ma assieme a un'altra persona non ancora identificata, presumibilmente l'autore dellq telefonata, che poi ha fatto scattare l'intervento del 118 e dei carabinieri.

La vittima è precipitata da un'apertura nel controtelaio in lamiera del capannone. Sul posto è intervenuto anche il medico legale.