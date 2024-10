Tragedia questa mattina a Calasetta, dove un uomo di 59 anni, cadendo da un albero, è morto sul colpo.

La dinamica non è ancora stata del tutto chiarita, sul posto stanno lavorando i carabinieri. La tragedia è avvenuta alle 9 in località Cussorgia. Il 59enne si trovava in un terreno di sua proprietà e stava potando un albero di fico, quando avrebbe perso l'equilibrio, cadendo e battendo violentemente la testa sul terreno.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi del 118, la guardia medica e i carabinieri, ma per il 59enne non c'è stato nulla da fare.