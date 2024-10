Tragedia durante la notte a Stintino, dove un anziano di 74 anni è caduto dalla scogliera perdendo la vita. L'episodio è avvenuto intorno alle 22 di ieri, 16 agosto. Da quanto si apprende l'uomo, un turista di Gioia del Colle, stava pescando quando, forse a causa di un malore o avendo perso l'equilibrio, è precipitato nel vuoto.

La vittima, dopo aver compiuto un volo di diversi metri si è schiantata sugli scogli. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto dei vigili del fuoco di Porto Torres, della Guardia costiera e dei carabinieri.

Raggiungere il punto in cui è precipitato il pensionato non è stato semplice. I vigili del fuoco sono arrivati con i sommozzatori, mentre la Capitaneria di Porto Torres ha inviato una motovedetta e una squadra a terra. I vigili del fuoco sono riusciti a recuperare il corpo dell'anziano, morto sul colpo nella caduta, intorno all'1. La salma è stata poi affidata alla Guardia costiera che l'ha trasportata in porto.