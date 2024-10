Incidente stradale sulla Strada Statale 198 al chilometro 55, in prossimità del comune di Ussassai.

Una squadra dei Vigili del Fuoco di Lanusei, congiuntamente all'equipaggio dell'elicottero Drago 61 del reparto volo VF di Alghero, sono intervenuti intorno alle 11 per prestare soccorso a un motociclista tedesco.

Il turista, che con la sua moto percorreva il tratto viario, a circa due chilometri dal centro abitato ogliastrino, per cause in corso di accertamento, è caduto rovinosamente impattando violentemente contro il guard rail.

Prontamente soccorso e assistito dall'equipe sanitaria del 118 è stato successivamente trasportato all'ospedale di Nuoro in codice giallo per ulteriori accertamenti sanitari.