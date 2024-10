Un odore insopportabile, il troppo caldo pare abbia mandato in tilt anche le celle frigo di conservazione per i defunti. Dentro quei locali ci sono due cadaveri che attendono la sepoltura: la Procura della Repubblica di Cagliari non ha ancora autorizzato la tumulazione o il trasferimento perché è ancora atteso il riconoscimento dei due immigrati.

E fin tanto che dal Tribunale il magistrato non autorizza la procedura di sepoltura, le salme rimarranno in quel luogo. Intanto però i cittadini, i fiorai che lavorano davanti al cimitero e gli stessi operai comunali non ce la fanno più a sopportare quel tanfo insostenibile.

Dal Comune di Quartu fanno sapere che “le celle frigo sono funzionanti, ma è normale che a certe temperature estive fatichino a funzionare a pieno regime, per questo l’amministrazione sta cercando opportuni rimedi di potenziamento del sistema per eliminare i disagi”.