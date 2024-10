Un cadavere in avanzato stato di saponificazione è stato trovato ieri pomeriggio nelle acque antistanti Cala Gonone, tra Cala Sisine e Cala Luna, ad un miglio di distanza dalla costa.

I resti umani sono stati trovati da dei diportisti che hanno avvisato la Capitaneria di Porto.

Immediato l'intervento dei marinai della motovedetta Cp 824, partita dal porto di Arbatax, che hanno recuperato la salma e portata al porto di Cala Gonone. Impossibile stabilire la data e le cause del decesso a causa dell'avanzato stato di decomposizione del corpo rimasto a lungo in mare.

Su disposizione dell'autorità Giudiziaria il corpo è stato successivamente trasportato all'ospedale San Francesco di Nuoro per gli accertamenti di medicina legale.

E' il secondo cadavere restituito dal mare nella giornata di ieri.

Alle 10,30 del mattino infatti i resti di un uomo sono stati trovati avvolto in una busta di plastica sulla spiaggia del Poetto, a Cagliari. Si tratta del tronco, privo di testa ed arti, in avanzato stato di decomposizione a causa della lunga permanenza in mare.