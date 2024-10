È stato ritrovato a Castelsardo, sugli scogli del Villaggio Rasciada, il corpo di Davide Calvia, il 38enne sassarese che risultava disperso da mercoledì 12 aprile. Il cadavere, identificato poi dai familiari di Calvia, è stato notato attorno alle 7.30 di oggi, 22 aprile, ed è subito scattato l'allarme.

Dell'uomo si erano perse le tracce dopo un incidente in barca nel Golfo dell'Asinara mentre si trovava col cugino, Giovanni Pinna. Quest'ultimo, ritrovato in condizioni critiche 24 ore dopo in una spiaggia del litorale di Sorso, aveva raccontato agli inquirenti che la barca a bordo della quale era impegnato in una battuta di pesca con Calvia era affondata per cause non ancora chiarite.

In questi giorni la Guardia costiera, i carabinieri della Compagnia di Porto Torres, i Vigili del fuoco con sommozzatori e nucleo cinofili e le squadre di volontari hanno continuato a setacciare la costa da Stintino fino a Castelsardo sperando di trovarlo ancora vivo. Ricerche complicate dal maltempo, con pioggia e raffiche di maestrale che rendevano difficili le operazioni.

Con il passare dei giorni le speranze di ritrovare il sub 38enne si sono assottigliate. Oggi la conferma: Calvia è morto. In merito alla vicenda rimangono ancora tanti punti oscuri e gli investigatori lavorano senza sosta per ricostruire nel dettaglio l'accaduto.