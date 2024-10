Il cadavere di un uomo senza testa e in avanzato stato di decomposizione è stato rinvenuto nel pomeriggio del 21 dicembre nelle acque di Portisco (Olbia), precisamente presso il molo 1 del locale porto turistico.

Il corpo sarebbe stato in acqua per almeno sei mesi. Sul posto i carabinieri e gli uomini della Capitaneria di porto che dovranno indagare per risalire all'identità del morto. Potrebbe trattarsi dei resti di un migrante caduto in mare o del turista straniero scomparso a La Maddalena l'estate scorsa.