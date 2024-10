Sarà l'autopsia a dare le prime risposte utili per chiarire il mistero legato al cadavere senza arti e senza testa infilato in una busta di plastica trovato sabato sulla spiaggia del Poetto a Cagliari.

L'esame autoptico dovrebbe essere eseguito oggi al Policlinico Universitario di Monserrato dal dottor Roberto Demontis. Mentre un analogo esame verrà effettuato a Nuoro per il corpo senza testa trovato, sempre sabato, nelle acque antistanti Cala Gonone a Baunei. Per entrambi gli inquirenti ipotizzano possano trattarsi dei corpi di migranti da tempo dispersi in mare.

Secondo i primi accertamenti effettuati dai medici legali durante un controllo esterno, i corpi, di uomini, sono in avanzato stato di saponificazione causato dalla lunga permanenza in mare, si ipotizza circa due mesi.

Il corpo trovato al Poetto è senza testa, staccata dal corpo non per cause violente, hanno precisato gli inquirenti, senza gambe e braccia, anche se son stati trovati femori e omeri.

Per prima cosa il medico legale effettuerà una radiografia "total body" per verificare la presenza all'interno del corpo di oggetti estranei, ad esempio un proiettile, e per stabilire quindi come sia morto e insieme dare un possibile parametro sull'età. Sarà, invece, l'esame del dna a dare una risposta sulla razza. I risultati del dna saranno poi comparati con i dati relativi alle persone scomparse.