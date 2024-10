Nell’ambito dell’attività di controllo del territorio marittimo finalizzato alla prevenzione e repressione dei traffici illeciti, su segnalazione di un’unità navale dell’Esercito Italiano, una vedetta della Guardia di Finanza di Sant’Antioco ha recuperato nelle acque antistanti Capo Teulada un corpo privo di vita in evidente stato di decomposizione.

La salma è stata trasportata presso il Porto di Sant’Antioco e, su indicazione del Magistrato procedente, è stata messa a disposizione del medico legale Dott. Luca Natali presso l’Ospedale di Carbonia. Le operazioni autoptiche sono ancora in fase di svolgimento per arrivare all’identificazione del soggetto che, nel momento del ritrovamento, indossava una polo blu “Lacoste”, una tshirt rossa “Nike”, una canotta bianca di cotone, un boxer nero ed un paio di calze “Armani”.

Inoltre, dalla prima analisi effettuata dal medico legale, è stato accertato che il soggetto fosse alto circa 181 cm, indossava al collo una collanina con un ciondolo a forma di chiave e,sul lato destro del petto, presentava un tatuaggio con scritta “Only God Can Judge me” oltre ad un simbolo dell’infinito. Per tale ragione, in coordinamento con la Procura della Repubblica di Cagliari, si divulga il presente comunicato affinché chiunque dovesse riconoscere gli elementi presentati possa contattare la citata Procura della Repubblica o una Forza di Polizia per fornire ulteriori eventuali informazioni.