Non è stato ancora possibile dare un’identità al corpo trovato ieri sera davanti all’Asinara in avanzato stato di decomposizione.

I tratti del viso del cadavere sono irriconoscibili per cui ci vorrà quindi tempo per identificare l’uomo, recuperato dai carabinieri del Comando provinciale in località Cala Rena, imprigionato fra sabbia e rocce. Calza ancora scarponi e un pantalone, elementi, questi, utili per le indagini.

Il corpo è stato trasferito all'Istituto di Medicina Legale di Sassari per stabilire l’origine della morte e dare un’identità.