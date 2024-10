I Carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Cagliari sono intervenuti in via Cinquini, quartiere di San Michele, (area comunale ex circoscrizione), dove era stato segnalato poco prima il corpo senza vita di un uomo. Giunti sul posto, i militari operanti hanno constatato la presenza del cadavere senza vita di un soggetto cagliaritano, classe 1972.

A seguito dell’intervento dei sanitari del 118 veniva riferita la causa del decesso, verosimilmente riconducibile ad overdose da stupefacenti, ovvero eroina. Sul posto è intervenuto il medico legale.

La salma è stata trasportata presso il policlinico di Monserrato in attesa dell’esame autoptico che avverrà nei prossimi giorni. La zona in questione, come è ben risaputo, è frequentata ogni giorno da centinaia di eroinomani, segnale di evidente disagio e degrado dell’intero rione.