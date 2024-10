Un gioco erotico finito male avrebbe causato la morte del 60enne trovato morto in casa a Quartu Sant'Elena nel pomeriggio di ieri.

Secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, l'arresto cardiocircolatorio fatale all'uomo sarebbe sopraggiunto durante un gioco sessuale. Restano da chiarire però diversi aspetti della dinamica.

Quando i carabinieri sono intervenuti nell'appartamento, non c'era nessuno oltre alla vittima. Non è escluso però che qualcuno possa aver lasciato l'abitazione prima dell'arrivo dei militari. La Procura ha disposto l’autopsia sul cadavere sebbene, a un primo esame del medico legale, non siano stati rilevati rilevato segni di violenza,