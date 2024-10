Il cadavere di un uomo, senza gli arti inferiori, e con il cranio consumato dall'acqua, è stato ritrovato ieri sera sulla spiaggia di Scivu, sulla costa sud-occidentale della Sardegna. Il corpo è stato scoperto verso le ore 18 da due pescatori, che hanno subito chiamato il 113.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Iglesias, coordinati dalla dirigente Veronica Madau. Difficile anche raggiungere il punto in cui si trovava il cadavere. Gli agenti hanno dovuto camminare sulla costa per quasi un chilometro. Al momento non è stato possibile ipotizzare l'età e la nazionalità dell'uomo.

Sul posto sono arrivati anche gli esperti della scientifica, che hanno effettuato i primi rilievi sul cadavere.