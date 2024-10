È un 65enne di Seulo il cacciatore rimasto ferito, intorno alle 8 di questa mattina, nelle campagne del paese (LEGGI L'ARTICOLO).

L'uomo, trasportato con l'elisoccorso del 118 in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari, è stato colpito da una fucilata a un fianco e all'addome, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Secondo una prima ricostruzione dei carabinieri della stazione di Seulo, intervenuti sul posto, il 65enne sarebbe stato centrato da un colpo di fucile partito per errore da un compagno di battuta.

Gli investigatori dell'Arma stanno interrogando tutti i componenti della compagnia di caccia per avere un quadro più preciso dell'incidente.