E' ricercato dai carabinieri il cacciatore che avrebbe ferito erroneamente un 58enne nelle campagne di Arbus senza prestargli soccorso.

L'incidente è avvenuto nella giornata di ieri, quando un carrozziere si è recato presso il Pronto soccorso dell’ospedale Nostra Signora di Bonaria di San Gavino Monreale raccontando di essere rimasto ferito al ginocchio sinistro da un colpo di fucile.

La vittima ha raccontato che si trovava in località Molinus, nelle campagne di Arbus, quando il colpo esploso da un fucile lo ha raggiunto al ginocchio. Il 58enne, resosi conto dell'accaduto, ha subito urlato per chiamare aiuto ma nessuno lo ha soccorso.

Fortunatamente il ferito non è in pericolo di vita. I carabinieri di Arbus sono ora all'opera per risalire al responsabile.