Dodici persone denunciate, 100 reti, 120 cavetti d'acciaio e 350 trappole rimosse.

È il bilancio dell'attività di controllo, da novembre 2016 al febbraio scorso, effettuata dal Corpo forestale di Iglesias mirata a frenare il bracconaggio.

Sotto i riflettori sono finite le zone di Santadi, Nuxis, Piscinas, Villaperuccio, Giba, Narcao e Tratalias all'interno delle quali gli agenti della Forestale hanno trovato trappole e le reti per catturare la selvaggina.

Indagati 12 bracconieri per aver utilizzato le trappole anche in zone protette o per aver praticato la caccia senza l'abilitazione.