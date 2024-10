In Sardegna

Due incidenti diretti e uno legato alla caccia al cinghiale ieri in Sardegna. Il primo si è verificato a Lei, in provincia di Nuoro, dove Federico Carta, 59enne ex dipendente dell'Enichem di Ottana, è morto schiacciato dal suo trattore mentre cercava di raggiungere una zona impervia per recuperare un cinghiale abbattuto dalla sua compagnia di caccia.