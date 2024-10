Domani non è consentita la caccia al cinghiale.

Si ricorda, infatti, che la caccia al cinghiale, nella giornata di giovedì, è permessa a partire dal giorno successivo alla data di pubblicazione del decreto sul BURAS.

Il decreto sarà pubblicato domani e, quindi, l'attività venatoria al giovedì sarà possibile dal 3 dicembre.

La caccia al cinghiale è stata autorizzata anche per la giornata del giovedì per fare fronte ai danni all’agricoltura. A deciderlo, lo scorso 17 novembre, a maggioranza, il Comitato faunistico della Sardegna. Una scelta, questa, che ha generato non poche polemiche tra i cacciatori.