Su invito dei servizi veterinari delle Asl, delle associazioni venatorie e per venire incontro alle richieste dei cacciatori sardi, l`Unità di progetto per l`eradicazione della Peste suina africana ha prorogato in Sardegna fino al prossimo venerdì 15 luglio i termini di scadenza per la presentazione della documentazione necessaria per partecipare alla caccia al cinghiale nella stagione 2016-2017.

L`ultima data utile per completare le iscrizioni - ha spiegato la Regione - è infatti scaduta lo scorso 27 giugno. Nella determinazione approvata oggi dall`Udp si dà atto che sono accoglibili anche le istanze presentate nel periodo intermedio, compreso tra il 28 giugno e l`11 luglio 2016, tra la vecchia scadenza e la nuova proroga.

Entro il prossimo venerdì i cacciatori, comunque organizzati, dovranno comunicare ai Servizi veterinari della Asl e alla Stazione forestale e di vigilanza ambientale, competenti per territorio, il nominativo del cacciatore referente per l`esercizio dell`attività venatoria.

Sempre entro il 15 luglio vanno comunicati l`indirizzo e la località e, qualora di difficile individuazione attraverso le coordinate Gps, il luogo dove verranno raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati. Questi luoghi non potranno assolutamente essere situati in aziende suinicole.

E sempre entro il 15 luglio i cacciatori dovranno nominare un referente per l`esercizio della caccia al cinghiale che ha il dovere di garantire il rispetto delle prescrizioni sanitarie e gestionali contenute nel quarto provvedimento elaborato dall`Unità di progetto e consultabile, insieme ai suoi allegati, on line.

Il cacciatore referente dovrà quindi trasmettere, entro tale data, ai Servizi veterinari della Asl e alla Stazione forestale e di vigilanza ambientale, competenti per territorio, una formale richiesta di deroga al divieto di caccia, previsto per i macroareali infetti.

Il referente dovrà inviare cartografia dell`area di caccia, con indicazioni del Comune, o elenco dei Comuni, dove verrà praticata e il luogo dove verranno raccolti i cinghiali abbattuti per essere eviscerati, sezionati e stoccati. Entro il 15 luglio di ogni anno il referente dovrà infine comunicare l`elenco dei cacciatori, dei battitori e di tutte le persone che fanno parte a vario titolo del gruppo di caccia organizzato.