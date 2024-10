Hanno rubato una Jaguar XF 3000 in un'abitazione di Porto Raphael, tentato il colpo in una villa a Porto Cervo e forzato i posti di controllo messi in atto dai Carabinieri.

Nello specifico, due notti fa i Carabinieri del Reparto Territoriale di Olbia sono stati allertati per alcuni tentativi di furto. Aiutati da alcune testimonianze, verso le 5 del mattino di ieri, i due, a bordo della Jaguar, hanno forzato il posto di controllo dalle parti di Liscia di Vacca e da quel momento è iniziato l'inseguimento prima verso Baia Sardinia, poi in direzione di San Teodoro e fino a Porto San Paolo.

Al loro inseguimento anche la Polizia stradale altre pattuglie dei Carabinieri e l'elicottero del 10° Nucleo Carabinieri di Olbia che si è alzato in volo all'alba per contribuire alle ricerche. I ladri hanno abbandonato l’auto a Porto San Paolo per poi proseguire a piedi la fuga. Le ricerche proseguono per capire dove si siano rifugiati. Per fortuna i furti a Porto Cervo non sono andati a buon fine e l'auto rubata è stata recuperata in perfette condizioni e restituita al legittimo proprietario.