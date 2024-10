In attesa della tredicesima edizione del Cabudanne de sos poetas, vivaci sono le tappe di avvicinamento all'evento.

Dal 24 maggio al 9 giugno, le “Anteprime di primavera” sono in programma nelle scuole, nelle biblioteche e nelle antiche dimore di pietra del Montiferru. Alla poesia, architrave dell'evento, saranno legati i laboratori e le presentazioni di nuovi progetti editoriali. E non mancheranno le occasioni per degustare le prelibatezze locali con le cene letterarie.

Nella giornata iniziale, le poetesse Azzurra D'Agostino e Francesca Matteoni guideranno il secondo percorso nella Casa Famiglia di Santa Giusta dove protagonisti saranno gli studenti del Liceo De Castro di Oristano.

Il 25 maggio Azzurra D'Agostino presenterà “Alfabetiere privato”, la sua ultima raccolta di poesia nella biblioteca comunale di Seneghe. Sempre nello stesso paese ma in alcune classi della Scuola Media, è previsto un laboratorio poetico intitolato “C'è poesia in questa casa?” Studenti e loro familiari approfondiranno le tecniche e le gli strumenti della comunicazione poetica.

Sempre a Seneghe, in un'antica dimora, è in programma l'8 giugno una “Cena letteraria” dove sarà presentata “La Sardegna contemporanea”, un volume contenente una serie di saggi scritti da importanti studiosi delle due università sarde su economia, politica e cultura dell'isola.

Il giorno seguente l'appuntamento è alle 19 al Centro Servizi Culturali di Oristano con la presentazione del libro di Tonino Casula “Una festa per gli occhi”, un trattato sulle arti visive con un taglio autobiografico. A moderare l'incontro lo studioso Simone Cireddu.