È confermata per sabato 13 febbraio alle ore 10:00, davanti al Museo civico Giovanni Marongiu, in via Tharros, la manifestazione organizzata dall’amministrazione Abis per dire no allo spostamento delle sculture dei Giganti di Mont’e Prama dalla loro sede originaria.

Alle ore 9, prima della manifestazione, una rappresentanza del mondo della scuola porterà il frutto del lavoro dei bambini e dei ragazzi, che hanno voluto contribuire con la loro creatività alla giornata. L’omaggio degli studenti sarà consegnato al Sindaco Andrea Abis e all’Assessore alla Cultura Carlo Trincas, e i disegni prodotti verranno affissi davanti all’edificio.

In tanti nelle ultime ore stanno rendendo nota la volontà di partecipare a quella che è ormai identificata come una battaglia di dignità e identità.

“Sono molto contento che Cabras stia rispondendo con entusiasmo all’iniziativa – ha detto il Sindaco Abis -, in queste giornate molti tra cittadini e sindaci hanno manifestato il loro sostegno e hanno garantito la presenza per sabato mattina. Sono fiducioso che riusciremo a portare il nostro messaggio fino al Ministero. La forza di un’intera cittadina è di grande supporto all’azione burocratica che da molto tempo stiamo portando avanti. Questo è il momento di manifestare – ha aggiunto Abis -, sabato Cabras dovrà tingersi di bianco, con centinaia di lenzuoli alle finestre. Davanti al museo affermeremo la volontà di custodire i nostri Giganti a Cabras”.

Durante la manifestazione sarà obbligatorio rispettare il distanziamento tra le persone e indossare la mascherina.