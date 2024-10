Martedì 28 luglio, a Cabras, un 51enne di Ghilarza è stato arrestato per oltraggio a pubblico ufficiale, e ieri è stato processato per direttissima. L'uomo, che risulta avere qualche problema di salute ed è in cura, avrebbe infastidito delle ragazze mentre si trovava in un locale del paese, creando poi problemi anche agli altri clienti.

Quando la situazione ha iniziato a farsi pesante, è stato richiesto l'intervento dei carabinieri, ma a quel punto il 51enne si è allontanato dal bar.

Una volta rintracciato dai militari, l'uomo avrebbe reagito in maniera aggressiva, insultandoli e scagliandosi contro la pattuglia.

Dopo una colluttazione, i carabinieri avrebbero bloccato e ammanettato l'uomo. L'avvocato difensore, Sebastiano Antonio Putzolu, ha chiesto termini a difesa, mentre l'imputato ha riferito di non ricordare nulla di quanto accaduto. La giudice Carla Altieri ha convalidato l'arresto, ma ha rimesso in libertà l'uomo, con obbligo di firma in attesa del processo di settembre.