Brutto incidente per un giovane di circa vent'anni, colpito a Cabras da un fulmine. Il ragazzo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Brotzu di Cagliari. Le sue condizioni, fortunatamente, non sarebbero gravi.

Lo sfortunato avvenimento è accaduto questa sera vicino al faro di Capo San Marco. Con lui un amico, che ha immediatamente lanciato l'allarme. Sul posto i Vigili del fuoco con le squadre Saf, i carabinieri, i volontari del soccorso e il 118.

Il giovane, in stato confusionale, è stato soccorso e trasportato in ospedale, dove sarà sottoposto a tutti gli accertamenti.