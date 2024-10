Il sottosegretario con delega all'Innovazione, Alessio Butti , è intervenuto al convegno a Cagliari su 'Reti ultraveloci, sfide e opportunità nella Regione Sardegna', sottolineando come " Il 5G in Sardegna è presente solo in qualche città, ma non esiste nelle zone turistiche Abbiamo un grosso ritardo di consapevolezza rispetto alle opportunità tecnologiche che si possono offrire a questa Isola ".

" Non c'è alcuna incidenza di carattere scientifico rispetto al fatto che il 5G sia nocivo - ha specificato l'esponente del governo -. Dobbiamo trasmettere e comunicare questo aspetto fondamentale. Il governo vuole mettere mano ai limiti elettromagnetici ma in modo intelligente, al fianco dei territori perché con questi attuali limiti non andiamo da nessuna parte .