Una busta sospetta indirizzata al sindaco di Siniscola, Gian Luigi Farris, è stata trovata questa mattina in municipio. Alcuni dipendenti hanno dato l'allarme e la zona del palazzo comunale è stata transennata in attesa dell'arrivo degli artificieri provenienti da Nuoro.

Sul posto sono intervenuti gli agenti del Commissariato di Siniscola. In meno di un mese è il secondo atto intimidatorio ai danni del sindaco Gianluigi Farris nella cittadina baroniese: il 28 aprile il primo cittadino, all'apertura del suo bar caffetteria, aveva trovato una finta bomba davanti alla porta d'ingresso.

"Non mi fermeranno, continueremo ad agire nella legalità e trasparenza come abbiamo sempre fatto" aveva detto Farris in quell' occasione.