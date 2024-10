Le associazioni dei pazienti esprimono sconcerto e preoccupazione per la risposta data a un’interrogazione presentata da alcuni consiglieri regionali sulla situazione di disagio nell’ospedale Businco nella quale si mettevano in mostra tutti i problemi e i disagi che affliggono l'ospedale. A parlare sono i rappresentanti di Socialismo diritti riforme, Fondazione Taccia “Mai più sole contro il tumore ovarico”, Fidapa Cagliari, Adiconsum Sardegna, Lilt Cagliari che da tempo sostengono la necessità di interventi mirati a porre al centro i bisogni dei cittadini con un’organizzazione adeguata e iniziative concrete di accoglienza e umanizzazione per i pazienti non affidate a totem, peraltro inesistenti all’Oncologico, e neppure a finti sportelli in stile vecchio ufficio delle Imposte, come attualmente appare il Centro assistenza servizi il cui avvio era stato previsto fin dallo scorso settembre.

Il Businco è considerato il centro di riferimento dell’oncologia in Sardegna. «È tutto in regola e non ci sono problemi recita in sostanza il resoconto, peraltro affidato al commissario straordinario del “Brotzu” e inoltrato direttamente dal capo di gabinetto, senza che l’assessore regionale abbia apposto la sua firma come da prassi – si legge nella lettera - Tutto ciò la dice lunga sull’attenzione riservata ai pazienti e ai rappresentanti dei cittadini nell’esercizio del ruolo ispettivo. Purtroppo però la situazione del “Businco”, in questo ultimo anno, non mostra concreti segnali di miglioramento, anzi si può dire che è ulteriormente peggiorata». Nel documento si legge ancora che:

«Non è compito del volontariato indicare ai pazienti i percorsi sanitari anche se, alcune associazioni, svolgono un ruolo fondamentale di supplenza». Le associazioni precisano che «Non risulta che ci sia un’équipe psico-sociale per le necessità di quanti si recano al Businco. Ma ciò che appare davvero poco rispettoso dei cittadini – sottolineano i responsabili delle associazioni – è sostenere che i tempi di diagnosi delle diverse tipologie di esame sono in linea con la media nazionale. Un’affermazione che non ha alcun significato se si considera che dall’esame istologico all’intervento chirurgico in molti casi trascorrono 50, 60 giorni (contro i 30 previsti dalle linee guida), gli interventi chirurgici programmati troppo spesso vengono rinviati per vari e futili motivi, la rete oncologica regionale non esiste e, nonostante l’alta professionalità degli specialisti e degli infermieri, chi è affetto da tumore deve talvolta ancora aspettare 10 e più ore per completare la chemioterapia. Tralasciamo di parlare della qualità del cibo perché ormai in tutti prevale la rassegnazione se non una rabbia repressa».





Sono tante le domande che associazioni e pazienti si pongono continuamente:

«Ci domandiamo perché non si intervenga seriamente per risolvere i problemi della struttura ospedaliera e perché si vogliano ostinatamente negare i problemi organizzativi. Risulta poi incredibile che un assessore regionale, dopo 8 mesi di incarico, non abbia ancora pensato di recarsi personalmente nel principale ospedale oncologico della regione per rendersi conto di quanto avviene in una realtà che da fiore all’occhiello si sta trasformando via via in un luogo di sofferenza e disagio, mantenuto in piedi solo dalla abnegazione e dal senso di responsabilità di Medici, Infermieri e volontari».

La disperazione di malati, familiari e volontari è ormai insostenibile: «È arrivato il momento che chi ha avuto dai cittadini il mandato di governare, anche con riferimento al disastro della sanità in Sardegna, si faccia carico della sofferenza di quanti affrontano un momento della vita precario e spesso disperato».