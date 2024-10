Incidente stradale, nel primo pomeriggio, in prossimità della rotatoria posta all' intersezione tra via Cornalias e via Aldo Marongiu. Un autobus del Ctm della linea 20, con 6 passeggeri a bordo, si è scontrato lateralmente con una autovettura Hyundai Tucson, condotta da un uomo di 52 anni, residente a Selargius.

Un passeggero del bus di linea, una donna residente a Cagliari, di 68 anni, è rimasta ferita: è stata soccorsa da un'ambulanza del 118 e trasportata, con assegnato codice giallo, al Pronto Soccorso dell'ospedale Brotzu. I rilievi sono stati eseguiti dagli agenti della Polizia Locale.