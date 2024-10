Un bus privato proveniente da Aritzo, con a bordo il conducente, un operatore, e 10 extracomunitari (era in atto uno spostamento dal Centro di accoglienza "La Torre" verso Cagliari) è precipitato da una scarpata sulla ss 297, km 51+900, tra Gesturi e Nuragus.

Sarebbero sette i feriti, di cui uno molto grave, con lesioni toraciche, trasportato in elisoccorso all'ospedale di Cagliari; gli altri stabilizzati nelle ambulanze. Secondo quanto riferito il mezzo sarebbe uscito fuori strada da solo, non sono chiare le cause e le dinamiche dell'incidente.

Sul posto i Vigili del fuoco di Ales e Sanluri, cinque ambulanze, un elicottero 118, i Carabinieri delle Stazioni di Gesturi, Barumini, Villanovafranca e Isili e il Nucleo Radiomobile dei Carabinieri di Sanluri. I migranti erano diretti al porto di Cagliari per essere trasferiti ad altra destinazione.