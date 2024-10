“I tirocinanti Garanzia Giovani hanno ricevuto un solo stipendio dal mese di dicembre 2017 a causa di ritardi burocratici. Intervenga immediatamente l’assessore al Lavoro”.

Lo chiede Paolo Truzzu, consigliere regionale di Fratelli d’Italia, che segnala il caso all’assessore regionale, Virginia Mura.

“Considerato che siamo a metà aprile, sono diverse le mensilità che non arrivano a centinaia di tirocinanti sardi assunti attraverso l’Aspal”, denuncia. “La situazione, già grave di per sé, assume risvolti da farsa se si pensa che gli stipendi non arrivano perché pare che all’Agenzia regionale per il lavoro non vengano caricati i dati riguardanti l’attività svolta dai tirocinanti”.

I lavoratori sono spesso costretti a spostamenti nell’isola per effettuare le attività cui sono destinati, “siamo così al paradosso che misure nate per assistere giovani in difficoltà, costringono questi a pagare per lavorare”, rileva Truzzu.

“Chiediamo un intervento urgente e risolutivo da parte dell’assessore al Lavoro, perché venga riconosciuto quanto spetta a chi sta svolgendo il tirocinio regionale, considerato che si parla spesso di cittadini che si trovano in una situazione di disagio economico”, ribadisce l’esponente del movimento di Giorgia Meloni.