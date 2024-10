"In questa giornata ho il piacere di condividere con l’intera comunità di Burgos, una splendida notizia che si attendeva da tempo: la strada Provinciale 78 è finalmente aperta al traffico". Lo annuncia su Facebook il sindaco di Burgos Leonardo Tilocca.

"Questo traguardo raggiunto - scrive ancora il primo cittadino -, è stato una priorità di programma sin dal nostro insediamento. La chiusura della strada 78, ha recato non poche difficoltà alle attività commerciali, alle famiglie ed alla viabilità quotidiana. La stessa era uno snodo fondamentale dove transitavano i mezzi pubblici e privati. Per questo motivo era di fondamentale importanza per il nostro governo ed i cittadini, risolvere in tempi brevi una situazione caduta in condizione di stasi".

"Come amministrazione comunale - spiega Tilocca -, abbiamo da subito aperto un dialogo costruttivo con la Provincia che si è resa disponibile ad ascoltare le nostre proposte. Per questo motivo, intendo ringraziare il Commissario Straordinario Dottor Pietrino Fois, l'architetto Dottor Milia, il Dottor Saba, il Geom. Casu e tutti coloro che a vario titolo hanno contribuito alla buona riuscita della nostra causa. I lavori della messa in sicurezza, con la disposizione di reti para massi ha consentito di valutare tutte le possibilità per la riapertura".

"Dopo l’importante intervento della Provincia, la nostra amministrazione si è mossa per l’acquisizione di fondi regionali atti alla realizzazione dei lavori relativi ai primi due lotti del costone. Inoltre, grazie alla volontà della Sovrintendenza di Sassari, la stessa ha autorizzato con la consegna dei nulla osta necessari, la possibilità di poter fare i successivi interventi di messa in sicurezza. Tutto questo ci permetterà di migliorare la sicurezza dell'intero costone, rafforzando in questo modo i lavori messi in essere precedentemente. Siamo contenti di riconsegnare al nostro paese un importantissimo servizio".

"Tutto ciò che è accaduto - conclude il sindaco di Burgos -, è il frutto di un costante impegno e del consolidato apporto degli uffici tecnici, i quali hanno contribuito ad arrivare a questo risultato sospirato ed atteso. Da questo giorno, la viabilità relativa al nostro paese sarà migliore, snella e sicura. Sicuramente questa giornata segna e segnerà una vittoria importante, avvenuta grazie a tutti gli sforzi attivi messi in campo. Una vittoria sia nostra, ma consegnata ai cittadini possessori e fruitori di un servizio primario e fondamentale".