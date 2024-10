I Carabinieri del Comando Provinciale di Sassari, impegnati questa mattina in una serie di servizi mirati nelle campagne fra Burgos ed Esporlatu, hanno arrestato un allevatore di 60 anni di Burgos.

La perquisizione condotta dai Carabinieri della Compagnia di Bono e da quelli dello Squadrone Cacciatori Sardegna, ha consentito di individuare un fucile automatico calibro 20 con il colpo in canna, una pistola Beretta calibro 7,65 carica, entrambe le armi con matricola abrasa e in ottimo stato, nonché numerose munizioni utili per le due armi.

Le armi, che erano state bene nascoste, sono state sequestrate e verranno quanto prima esaminate dalla Sezione Balistica del RIS di Cagliari che verificherà se queste abbiano sparato in circostanze delittuose.

L’uomo è stato arrestato è condotto al Carcere di Nuoro in attesa dell’udienza di convalida prevista per di lunedì mattina.