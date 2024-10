Tragico incidente a Burcei, muore un giovane centauro di 31 anni. Ancora sangue nelle strade della Sardegna. Guido Concas viaggiava a bordo della sua Suzuky quando è andato a schiantarsi contro un fuoristrada. L’impatto è avvenuto intorno alle ore 9 di questa mattina nella via Roma, al centro di Burcei. I soccorsi giunti immediatamente sul posto non hanno potuto far altro che constatare la morte del giovane.