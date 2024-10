Lodevole iniziativa del Comune di Bessude che ha comunicato l’erogazione di buoni sociali destinati al pagamento di quote di iscrizione e frequenza di attività sportive e rivolta ai ragazzi di una fascia d’età compresa tra i 6 e i 26 anni.

Come si legge nell’avviso, «Le attività dovranno essere erogate da società sportive o altri soggetti che operano nel settore, in possesso dell’iscrizione al registro della Federazione Sportiva nazionale di riferimento (o Ente di Promozione Sportiva) ed essere svolte nel periodo Novembre 2018- Giugno 2019».

Il buono varierà in base al reddito Isee: 300 euro per nuclei familiari da 0 a 5mila, 250 da 5mila, 01 a 8mila, 200 da 8mila, 01 a 11mila, 150 da 11mila, 01 a 14mila, 100 da 14mila, 01 a 17mila e 50 da 17mila, 01 a 20mila. Inoltre, il buono non sarà convertibile in valuta, non potrà essere ceduto, verrà erogato fino a esaurimento fondi e «Non comporta in alcun modo la restituzione di denaro nel caso in cui non sia speso integralmente».

Le domande potranno essere presentate da lunedì 5 novembre all’Ufficio dei Servizi sociali del Comune, dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 12.00, il martedì e il mercoledì dalle 16.00 alle 17.00.

«I Buoni – si legge ancora nell’avviso – saranno rimborsati, agli aventi diritto, a seguito di richiesta rimborso e presentazione di ricevute di pagamento quietanzate e verranno accolte ed evase, in ordine di arrivo e previa verifica dei requisiti e di disponibilità di risorse e fino ad esaurimento di queste ultime». Il modulo e la dichiarazione della struttura sono disponibili anche nel sito istituzionale www.comune.bessude.ss.it.